Hofheim

Mehrheit der RMV-Fahrgäste trägt Mund-Nasen-Schutz korrekt

In den Bussen und Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) hält sich die Mehrheit der Fahrgäste an die Maskenpflicht und trägt die Mund-Nasen-Bedeckung korrekt. Bei 92 Prozent der Fahrgäste gebe es keine Beanstandungen, berichtete eine RMV-Sprecherin am Montag zur Zwischenbilanz der RMV-Präventionsteams und zu den Erfahrungen mit mehr als 300 000 Fahrgästen.