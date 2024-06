Saarpfalz-Kreis

Mehrfamilienhaus wegen Küchenbrand evakuiert

i PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Aufgrund eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in St. Ingbert (Landkreis Saarpfalz-Kreis) mussten 13 Anwohner am Sonntagabend zwischenzeitlich evakuiert werden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wollten Bewohner auf dem Herd angebranntes Essen ablöschen – und gossen Wasser in heißes Öl. Daraufhin entwickelte sich der Brand.