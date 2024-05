Mudersbach

Mehrfamilienhaus: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Von dpa/lrs

i Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 36-Jähriger hat am Samstagnachmittag mutmaßlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) gelegt. Beamte nahmen den Verdächtigen nach einer kurzen Fahndung in der Nähe des Brandortes fest, teilte die Polizei mit.