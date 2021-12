Saarbrücken

Mehrfache Verstöße gegen Corona-Regeln in Saarbrücker Club

In einem Club in Saarbrücken ist es am Wochenende mehrfach zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, tanzten in der Shisha-Bar in der Innenstadt in der Nacht zum Samstag annähernd 100 Menschen ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Mehrere Gäste konnten bei der Kontrolle demnach nicht nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.