Mehrere Verstöße fallen bei Lkw-Kontrolle auf Parkplatz auf

Auf einem Parkplatz an der Autobahn kontrolliert die Polizei den gewerblichen Güterverkehr – sie beobachten mehrere Verstöße gegen die Vorschrift.

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf einem Parkplatz an der Autobahn in Frankenthal (Pfalz) haben Polizeibeamte mehrere Verstöße festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, überprüften sie am Mittwoch insgesamt 15 Lkw. Bei einem Lkw war die Ladung unzureichend gesichert. Der Fahrer konnte diese vor Ort nach sichern, ihn erwartet dennoch ein Bußgeldverfahren. Zudem wurden bei fünf Lkw Verstöße gegen die sogenannten Sozialvorschriften, beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, einem der Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten. Weitere fünf Lkw missachteten das Überholverbot.