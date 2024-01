Auseinandersetzung

Bad Kreuznach

Mehrere Verletzte wegen Reizgasspray in Diskothek

Nach dem mehrfachen Einsatz eines Reizgassprays bei einem Streit in einer Diskothek in Bad Kreuznach hat es mehrere Verletzte gegeben. Insgesamt 15 Menschen im Alter von 15 bis 40 Jahren wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, wie die Polizei am Sonntag in Bad Kreuznach mitteilte. Drei Betroffene seien in der Nacht vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden.