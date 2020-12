Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 11:00 Uhr

Mutterstadt

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen auf der A61

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der A61 sind mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Das teilte die Polizei im pfälzischen Ludwigshafen am Samstag mit. Demnach war vor der Anschlussstelle Schifferstadt am Freitagabend ein Fahrzeug aus zunächst ungeklärten Gründen in Brand geraten. In der Folge sei es am Stauende zu einem Unfall mit einer Schwerstverletzten und einem Schwerverletzten gekommen, hieß es. Die A61 war stundenlang gesperrt.