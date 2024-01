Mehrere Schussverletzungen bei Toten von Montabaur

ARCHIV – Ermittler der Kriminalpolizei und der Spurensicherung sind am Tatort im Einsatz und transportieren einen Sarg ab. Foto: Thomas Frey/dpa

Montabaur/Koblenz (dpa/lrs) – Die vergangene Woche getöteten Familienmitglieder aus Montabaur haben laut Staatsanwaltschaft alle mehrere Schussverletzungen erlitten. «Nach dem nunmehr vorliegenden vorläufigen Ergebnis der am gestrigen Tag durchgeführten Obduktionen sind alle drei Tatopfer an den Folgen mehrerer Schussverletzungen verstorben», teilte die Behörde am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ein 37 Jahre alter deutscher Staatsbürger soll am Donnerstagmorgen vergangener Woche seinen Vater sowie dessen Ehefrau und deren gemeinsamen Sohn getötet haben. «Hintergrund der Tat dürften nach bisherigem Kenntnisstand familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten im selben Anwesen», hatte die Anklagebehörde in Koblenz mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft sprach von vorsätzlicher Tötung des 68 Jahre alten Vaters, der 39 Jahre alten Frau und ihres drei Jahre alten Sohnes. Anschließend erschoss sich der Mann selbst.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem genauen Ablauf der Tat sowie zu den Motiven des Täters dauern noch an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie werden demnach «sicherlich auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen».