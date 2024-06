Mehrere Oberbürgermeister im Saarland gewählt

Anzeige

Völklingen (dpa/lrs) – Bei Stichwahlen ist am Sonntag entschieden worden, wer künftig Oberbürgermeister in Völklingen, Saarlouis und Homburg sein wird. Im ersten Wahlgang am 9. Juni hatte in den Städten keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Daher mussten die Bürger nun erneut ihre Stimme abgeben.

In Völklingen setzte sich Herausforderer Stephan Tautz gegen Amtsinhaberin Christiane Blatt (SPD) durch. Der 64-Jährige, der für die kommunale Liste «Wir Bürger Völklingen» im Stadtrat sitzt, kam auf 57,06 Prozent der Stimmen. Für Blatt stimmten 42,94 Prozent. Die 58-Jährige war seit Juni 2018 im Amt.

In Saarlouis wird der Chefsessel im Rathaus künftig von einem CDU-Politiker besetzt. Der saarländische Landtagsabgeordnete Marc Speicher (CDU) setzte sich mit 52,75 Prozent der Stimmen gegen Florian Schäfer (SPD) durch. Schäfer, der ebenfalls Angeordneter im saarländischen Landtag ist, kam auf 47,25 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) war aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

In Homburg hat der CDU-Kandidat Michael Forster die Wahl für sich entschieden. Der 57 Jahre alte Jurist, der seit 2018 amtierender Bürgermeister ist, kam auf 63,97 Prozent der Stimmen. Für den SPD-Politiker Pascal Conigliaro stimmten 36,03 Prozent. Der Diplom-Betriebswirt ist Landtagsabgeordneter. Forster folgt auf den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (parteilos), der 2021 vom Landgericht Saarbrücken wegen Untreue rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden war.

Neben den Stichwahlen um die Oberbürgermeisterposten fanden auch Stichwahlen bei der Wahl des Regionalverbandsdirektors Saarbrücken und des Landrats im Saarpfalz-Kreis statt.

