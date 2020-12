Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 11:20 Uhr

Wittlich/Nassau/Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Bei Unfällen auf rheinland-pfälzischen Straßen sind am Wochenende vier Motorradfahrer schwer verletzt worden. Bei einem Crash am Sonntag in der Nähe von Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) zog sich ein 63 Jahre alter Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Er war in einer langen Kurve aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil frontal zusammengestoßen. Der 63-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik ins saarländische Homburg geflogen.

Bei Nassau im Rhein-Lahn-Kreis erlitt eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntag schwere Verletzungen: Sie war auf der Bundesstraße 260 in einer Linkskurve aus unbekanntem Grund in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Laut Polizei wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen.

Am Samstag waren zwei weitere Motorradfahrer bei Unfällen wegen – laut Polizei – zu hohen Tempos in der Eifel und in der Pfalz schwer verletzt worden. Auf der L16 bei Meisburg (Kreis Vulkaneifel) war ein 57-Jähriger in einer Kurve mit seiner Maschine gestürzt. Er kam in ein Krankenhaus in Daun. Prellungen und wohl auch Frakturen zog sich ein 43-Jähriger zu, der auf der L499 bei Mückenwiese (Kreis Bad Dürkheim) in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Auch er kam in eine Klinik.