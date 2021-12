Mendig

Mehrere Leichtverletzte bei Massenschlägerei

Bei einer Massenschlägerei in Mendig in der Osteifel sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Drei von ihnen kamen zunächst ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus vorerst ungeklärten Gründen seien am Montag zwei rivalisierende Gruppen mit insgesamt 23 Menschen in Streit geraten und im Freien aufeinander losgegangen. Nach der Trennung durch Polizisten hätten sich beide Gruppen gegenseitig beschuldigt, die Schlägerei begonnen zu haben. Die Polizei machte nach eigenen Angaben sogenannte Gefährderansprachen und leitete Strafverfahren ein.