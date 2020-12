Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 16:30 Uhr

Saarlouis

Mehrere Klagen gegen Corona-Zwangsschließungen

Beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes sind mehrere Anträge gegen die seit Montag geltende coronabedingte Zwangsschließung von Betrieben eingegangen. Ein Inhaber eines Fitnessstudios habe sich mit einem Normenkontrollantrag im Eil- und im Hauptsachefahren an das Gericht gewandt (Az.: 2 B 308/20 und 2 C 307/20), teilte das OVG am Montag in Saarlouis mit. Zudem wehrten sich in einem Eilverfahren fünf Inhaber von Tattoo- und Piercingstudios gegen die in der Verordnung der saarländischen Landesregierung angeordnete Betriebsuntersagung (82 B 306/20).