Mehrere Kinder klagen nach Schulbusunfall über Schmerzen

Anzeige

Wasserliesch (dpa/lrs) – Nach einem Unfall eines Schulbusses in Wasserliesch (Landkreis Trier-Saarburg) am Dienstag haben fünf Kinder über Schmerzen geklagt. Der mit 30 Kindern besetzte Bus streifte beim Abbiegen aufgrund eines Fahrfehlers eine Hausfassade, wie die Polizei in Konz mitteilte. Fünf Schüler, die über Kopf- und Nackenschmerzen geklagt hätten, seien im hinteren Teil des Busses mitgefahren. An dem Fahrzeug entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

PM Polizei