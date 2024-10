Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

In einer Firma im Kreis Kusel sind bis zu 800 Liter Diesel ausgetreten. Größere Umweltschäden konnten ersten Ermittlungen zufolge verhindert werden.

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) – Mehrere hundert Liter Diesel sind auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel ausgelaufen. Dies sei beim Befüllen passiert, die genaue Ursache aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Schönenberg. Zuvor hatte der SWR berichtet. Bis zu 800 Liter Diesel seien ausgelaufen, aber nicht in die Kanalisation gelangt, sagte der Polizeisprecher. Das Unternehmen habe den Bereich selbst eingedämmt und das verhindert. Die Untere Wasserbehörde sei vor Ort gewesen.