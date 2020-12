Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 17:10 Uhr

Mehrere Häuser und Autos mit Eiern beworfen und verschmutzt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Unbekannte Täter haben in der Region Kaiserslautern sowie im Donnersbergkreis in mehreren Fällen Autos aufgebrochen, mit rohen Eiern beschmiert und Hausfassaden mit Eiern beworfen. Ein Tatzusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. In der Nacht auf Samstag erwischte demnach ein Anwohner in Erlenbach, einem Stadtteil von Kaiserslautern, drei Täter in flagranti. Sie bewarfen ein Haus und ein geparktes Auto und konnten anschließend unerkannt fliehen.