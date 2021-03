Saarbrücken

Mehrere Demonstrationen – Verkehrsbehinderungen an Grenze

Im Saarland haben mehrere Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Am Grenzübergang Hanweiler-Saargemünd versammelten sich am Samstag rund 50 Menschen, am Grenzübergang Goldene Bremm kamen etwa 100 Teilnehmer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrationen seien zunächst friedlich verlaufen. Am Grenzübergang der Goldenen Bremm komme es aber zu Behinderungen des Verkehrs bei der Ein- und Ausreise nach Deutschland. Die Teilnehmer der Demonstrationen kritisierten vor allem die Testpflicht für Pendler.