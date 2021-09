Kaiserslautern

Mehrere Brände in Kaiserslautern: Brandstiftung möglich

Am späten Dienstagabend sind in Kaiserslautern mehrere Brände ausgebrochen. Betroffen waren ein Firmengelände und vier Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt, wie die Polizei in Kaiserslautern am Mittwochmorgen mitteilte. Eine 39-jährige Frau und deren sieben Jahre alte Tochter seien von einem Balkon gerettet worden. Fünf Personen wurden mit Rauchvergiftungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen seien bislang jedoch nicht bekannt.