Mainz

Mehrbelastung für Rettungsdienste während Corona

Höhere Anforderungen etwa an die Schutzausrüstung und die Desinfektion: Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz müssen während der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Die Arbeitsbelastung sei gestiegen, sagte Christian Görg, Vorstand des Regionalverbands Mittelrhein der Johanniter am Freitag. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sprach von einer erhöhten Belastung.