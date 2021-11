Mainz

Mehr Zuschauer: Mainz vor Bestmarke seit Pandemie-Beginn

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird zum Start des 11. Spieltags eine Zuschauerbestmarke in der Nach-Lockdown-Zeit verzeichnen. Für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) seien nur noch wenige Restkarten des zulässigen Kontingents von 25.000 Tickets verfügbar, teilte die Pressesprecherin des Vereins am Donnerstag mit. Das wären gut 5000 mehr als vor einer Woche gegen den FC Augsburg, was sowohl an der jüngsten Serie mit drei Pflichtspielsiegen als auch am Gegner Gladbach liegen kann.