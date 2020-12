Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 14:40 Uhr

Bad Ems

Mehr Überprüfungen auf eine Gefährdung des Kindeswohls – meist war Eingreifen oder Unterstützung erforderlich

Rund 8730 Mal haben die rheinland-pfälzischen Jugendämter im vergangenen Jahr eine Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung getroffen. In allen Fällen sei eine gewichtige Verdachtsmeldung vorausgegangen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Die Zahl der Einschätzungen stieg demnach im Vergleich zum Vorjahr um rund 440 Verfahren oder 5,3 Prozent.