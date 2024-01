Urlaub

Bad Ems

Mehr Touristen in Rheinland-Pfalz

Im vergangenen Jahr haben von Januar bis Noevember mehr Touristen Urlaub in Rheinland-Pfalz gemacht als noch 2022. In dem Zeitraum zählten die Tourismusbetriebe des Landes 8,1 Millionen Gäste und damit 8,1 Prozent mehr als 2022, wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Auch die Zahl der Übernachtungen sei um 5,3 Prozent auf 21,1 Millionen gestiegen.