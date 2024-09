Mehr Tote im Straßenverkehr – weniger Schwerverletzte

Bad Ems (dpa/lrs). Die Zahl der Verkehrstoten bis Juli ist in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr deutlich gestiegen: 83 Menschen kamen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres auf den Straßen im Land ums Leben, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das waren zehn Tote mehr (knapp 14 Prozent) als im Vergleichszeitraum 2023. Die Zahl der Unfälle auf den Straßen des Landes blieb unterdessen fast gleich.

Die Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz erfassten von Januar bis Juli 2024 insgesamt 80.360 Verkehrsunfälle. Bei 7.763 Unfällen gab es einen Personenschaden, also Verletzte oder Tote. Die Zahl dieser Unfälle sank um 1,1 Prozent. Insgesamt verunglückten 9.886 Menschen im Straßenverkehr. Die Zahl der Schwerverletzten sank um 7,8 Prozent auf 1.380.