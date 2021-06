Bad Ems

Mehr Sterbefälle 2020 in Rheinland-Pfalz

Im Corona-Jahr 2020 sind in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Menschen gestorben. Die Zahl der Sterbefälle sei im Vergleich zum Vorjahr um 1550 (3,3 Prozent) auf 49.169 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mit. Im Mortalitätsregister seien 2020 insgesamt 1600 Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen registriert, die unmittelbar an einer Covid-19-Erkrankung gestorben seien.