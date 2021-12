Mehr späte Züge im rheinhessischen Nahverkehr

Die Fahrplanumstellung am Sonntag knüpft ein dichteres ÖPNV-Netz in Rheinland-Pfalz. Im Kreis Mayen-Koblenz gibt es 102 neue Buslinien. Und von Mainz nach Alzey oder Worms kommt man am Wochenende künftig auch noch um drei Uhr früh.