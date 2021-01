Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 06:30 Uhr

Bonn

Mehr schwerbehinderte Menschen im Saarland arbeitslos

Menschen mit schwerer Behinderung haben im Saarland in der Corona-Pandemie zunehmend mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wie aus Zahlen der Organisation Aktion Mensch hervorgeht, waren im Oktober dieses Jahres mit einem Plus von 9,6 Prozent deutlich mehr Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos als noch im Oktober 2019. Im Saarland hatten im Oktober 2020 demnach insgesamt 2181 Menschen mit schwerer Behinderung keinen Arbeitsplatz, wie Aktion Mensch am Dienstag mitteilte.