Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 12:00 Uhr

Berlin

Mehr Schüler mit Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen

Beim gemeinsamen Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung gibt es einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge Fortschritte in Rheinland-Pfalz. Die Berechnungen auf Grundlage von Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) zeigten, dass im Schuljahr 2018/2019 etwa 34 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet wurden, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Zehn Jahre zuvor waren es nur rund 17 Prozent gewesen. Der Anteil der Schüler mit Förderbedarf, die Förderschulen besuchten, ging demnach von 83 auf 66 Prozent zurück.