Mehr Rheinland-Pfälzer arbeitslos: 7200 Azubistellen frei

Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 01:20 Uhr

Saarbrücken/Trier (dpa/lrs) – Die Corona-Krise hat im August für einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gesorgt. Insgesamt waren 129 600 Menschen ohne Job und damit 900 oder 0,7 Prozent mehr als im Juli, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Trier mitteilte. Gegenüber dem August des Vorjahres stieg die Arbeitslosigkeit somit um 30,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 5,7 Prozent. Im August 2019 hatte sie 4,4 Prozent betragen.

In der Corona-Pandemie haben laut Agentur bislang 41 500 Betriebe im Land Kurzarbeit angemeldet, angegeben waren in diesen Anzeigen über 481 000 Beschäftigte. Das heißt aber nicht, dass in allen Firmen auch Kurzarbeit umgesetzt wurde. Nach den aktuellsten Hochrechnungen haben laut Regionaldirektion im Mai 25 200 Betriebe für 200 300 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt.

In den vergangenen vier Wochen seien deutlich mehr junge Menschen arbeitslos geworden, die ihre Berufsausbildung beendet hatten, erklärte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Ich gehe davon aus, dass diese gut ausgebildeten Fachkräfte zügig Fuß auf dem Arbeitsmarkt fassen können“, sagte Schulz.

Junge Menschen auf dem Sprung ins Berufsleben haben indes trotz der Corona-Krise noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, etwa 7200 gemeldete Ausbildungsstellen waren den Angaben zufolge im August noch nicht vergeben, insbesondere als Verkäufer/in, Zahnmedizinische Fachangestellte/r oder als Koch beziehungsweise Köchin. Dem stünden 4700 Bewerber ohne Azubiplatz gegenüber.