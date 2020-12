Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 12:20 Uhr

Hamburg

Mehr Privatinsolvenzen an der Saar wegen Coronavirus

Das Informationsunternehmen Crifbürgel erwartet in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mehr private Insolvenzen. „Das Coronavirus wird die Wirtschaft schwer belasten, wobei die Auswirkungen heute noch gar nicht abschätzbar sind“, sagte Geschäftsführer Christian Bock am Donnerstag in Hamburg. „Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass es in der Folge auch wieder mehr Privatinsolvenzen in Deutschland geben wird.“ Gegenwärtig rechne er mit einem Anstieg um mindestens zehn Prozent.