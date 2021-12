Mainz

Mehr Platz in der Kita: Ausbau mit Geld von Bund und Land

Zum Jahresende hat das Bildungsministerium die Förderung von Ausbaumaßnahmen in sieben Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz mit rund zwei Millionen Euro bewilligt. Davon profitieren Einrichtungen in Mainz, Worms, Stromberg im Hunsrück, Irsch im Naturpark Saar-Hunsrück, Laubenheim an der Nahe sowie Rehe und Nister-Möhrendorf im Westerwald, wie das Ministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Mit Mitteln des Bundes und des Landes wurde der Kita-Ausbau 2020 und 2021 mit insgesamt mehr als 60 Millionen Euro unterstützt.