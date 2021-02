Mainz

Mehr Photovoltaik für mehr Klimaschutz

Die Sonnenenergie für Klimaschutz nutzen: Der Ausbau der Photovoltaik in Rheinland-Pfalz kommt voran. Wie die Grünen-Landtagsfraktion in Mainz am Montag unter Berufung auf die Bundesnetzagentur mitteilte, waren Ende 2020 landesweit Anlagen mit einer installierten Leistung von 2503 Megawatt in Betrieb. 2010 waren es laut dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium noch lediglich 830,8 Megawatt gewesen. Die Zahl der Photovoltaik-Batteriespeicher schnellte nach Angaben des Ministeriums von nur 16 im Jahr 2010 auf 4025 bis zum November 2020 hoch.