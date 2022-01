Mainz

Mehr Omikron-Fälle: Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt

Nach dem Jahreswechsel ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 170,0 (Stand 14.10 Uhr) nach 161,3 am Vortag.