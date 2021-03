Bad Ems

Mehr neue Wohngebäude in Rheinland-Pfalz bewilligt

Trotz der Corona-Krise sind in Rheinland-Pfalz im vergangen Jahr mehr Baugenehmigungen für neue Wohngebäude erteilt worden als 2019. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte, bewilligten die Bauaufsichtsbehörden 2020 den Neubau von rund 6650 Wohngebäuden mit insgesamt über 14 000 Wohnungen. Das waren 7,5 Prozent mehr Wohngebäude und 4,8 Prozent mehr Wohnungen als im Jahr zuvor.