Kaiserslautern/Ingelheim

Mehr Nähe zur EU: Zwei Europa-Büros im Land am Start

Brüssel ist fern, die EU nah: Eine neue Generation von Europa-Büros informiert Bürger seit Samstag in Deutschland über die Europäische Union – in Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern und Ingelheim. „Wir wollen den Menschen die Möglichkeiten bieten, Europa hautnah mitzuerleben und mitzugestalten“, sagt der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Jörg Wojahn. Die sogenannten Europe Direct Zentren „spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie die Bürgerinnen und Bürger vor Ort informieren, beraten und vernetzen“.