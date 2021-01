Bad Ems

Mehr Menschen schließen Pflegeausbildung ab

Im vergangenen Jahr haben in Rheinland-Pfalz knapp 1250 junge Menschen eine Pflegeausbildung abgeschlossen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, war das die höchste Absolventenzahl der vergangenen zehn Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 80 Nachwuchskräfte beziehungsweise 6,8 Prozent.