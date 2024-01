DAK-Studie

Mainz

Mehr Krankheitsausfälle im Job 2023 in Rheinland-Pfalz

Krankheitsausfälle bei der Arbeit haben in Rheinland-Pfalz nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit das zweite Jahr in Folge stark zugenommen. Beschäftigte fehlten im Jahr 2023 im Schnitt 21 Tage im Job, wie eine Auswertung der Krankenkasse unter ihren Versicherten ergab. Diese lag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vor. Es habe knapp 15 Prozent mehr Ausfälle als im Vorjahr gegeben. Der Krankenstand insgesamt habe bei 5,9 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt von 5,5 Prozent gelegen.