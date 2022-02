Mainz

Mehr Krankenhaus-Aufnahmen von Covid-Patienten im Land

Angesichts immer höherer Infektionszahlen ist inzwischen auch die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten ins Krankenhaus in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz ermittelte am Mittwoch eine Hospitalisierungsinzidenz von 6,24. Dies ist der höchste Wert seit Anfang September vergangenen Jahres – damals begann die Behörde, die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner regelmäßig zu veröffentlichen. Am Dienstag lag diese Inzidenz bei 5,80.