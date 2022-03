Rheinland-Pfalz

Mehr Kinderkrankengeld wegen Corona – weniger kranke Arbeitnehmer

Wegen der Corona-Pandemie haben 2021 in Rheinland-Pfalz deutlich mehr berufstätige Eltern Kinderkrankengeld bezogen. Der Anteil der AOK-Mitglieder, der diese Leistung in Anspruch nahm, ist im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent gestiegen, wie die größte Krankenkasse der Region mitteilte. Schwerpunkt des Kinderkrankengeldbezugs in der Pandemie waren Oktober und November während der vierten Welle.