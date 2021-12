Mainz

Mehr Hitzetage in Rheinland-Pfalz erwartet

Rheinland-Pfalz muss in den nächsten Jahren mit zunehmender Hitze rechnen. „Nicht nur die Anzahl der Hitzewellen pro Jahr, auch die mittlere Dauer einer Hitzewelle und die Andauer der längsten Hitzewelle eines Jahres werden den Klimaprojektionen zufolge steigen“, teilte das Klimaschutzministerium in Mainz in der Antwort auf eine Landtagsanfrage des Grünen-Abgeordneten Andreas Hartenfels mit.