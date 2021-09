Bad Ems

Mehr Gewerbeanmeldungen und Betriebsgründungen

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 Prozent auf 17.617 gestiegen. Die Zahl der Abmeldungen lag mit 13.558 um 3,1 Prozent ebenfalls über dem Wert des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Das erste Halbjahr 2020 war stark von der Corona-Pandemie und staatlich verordneten Beschränkungen des öffentlichen Lebens geprägt.