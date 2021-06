Bad Ems

Mehr Gewerbe in Rheinland-Pfalz angemeldet

In Rheinland-Pfalz sind im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr Gewerbe angemeldet worden. Insgesamt wurden 9370 Anmeldungen gezählt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Zuwachs um 13,4 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020.