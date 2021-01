Mainz

Mehr Geld für Tourismus-Förderung in Corona-Krise

Mit zwei neugestalteten Förderprogrammen und 29 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen will die Landesregierung die vom Lockdown besonders schwer betroffene Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz unterstützen. Dabei sollen private Investitionen und Ausgaben für die öffentliche touristische Infrastruktur gefördert werden, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag mitteilte. Das eine Programm richtet sich demnach an Hotels, Pensionen, Restaurants und Campingplätze, das andere an die kommunalen Träger von touristischer Infrastruktur.