Mainz

Mehr Geld für Schwimmunterricht für Kleinkinder

Mehr Geld für den Schwimmunterricht für Kleinkinder stellt das Land der DLRG in Rheinland-Pfalz ab sofort bereit. Wie das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte, erhält die DLRG statt bislang 22 900 nun 40 000 Euro pro Jahr. „Es ist wichtig, dass Kinder bereits in frühen Jahren das sichere Schwimmen erlernen und trainieren, um auch in Gefahrensituationen besser reagieren zu können“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD).