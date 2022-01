Saarbrücken

Mehr Geld für öffentlichen Dienst kostet im 51 Millionen

Die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst und eine einmalige Corona-Sonderzahlung an die Beschäftigten kosten das Saarland in diesem und dem kommenden Jahr insgesamt 51,2 Millionen Euro. Dies geht aus einem Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge hervor, das am Mittwoch von den Landtagsabgeordneten in erster Lesung einstimmig an den Innenausschuss weitergeleitet wurde.