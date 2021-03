Frankfurt/Mainz

Mehr Geld für Beschäftigte in Metall- und Elektroindustrie

Hunderttausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bekommen mehr Geld. Die IG Metall und die Arbeitgeber einigten sich am Mittwoch bei Verhandlungen in Mainz auf eine Übernahme des jüngsten Pilotabschlusses für die Branche aus Nordrhein-Westfalen. Die 380 000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland erhalten damit eine Corona-Prämie von 500 Euro im Juni, wie die IG Metall Bezirk Mitte und der Arbeitgeberverband M+E Mitte mitteilten. Dazu komme ein „Transformationsbeitrag“ im Februar 2022 von 18,4 Prozent eines Monatsgehalts. Zum Februar 2023 steigt diese Sonderzahlung auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts und fällt dann jährlich an.