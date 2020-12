Mehr freiwillige Schnelltests für Kitas und Grundschulkinder

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 12:40 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Die freiwilligen, kostenlosen Corona-Schnelltests für Kitas, Grundschulen und Tageseltern in Rheinland-Pfalz werden ausgeweitet. „Künftig wird es für Kinder und Beschäftigte in Kitas, Grundschulen und in der Kindertagespflege anlassbezogene Schnelltests auf das Coronavirus geben“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung von Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) in Mainz.

Damit sollten die Einrichtungen und die Eltern wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen möglichst schnell noch mehr Sicherheit bekommen, sagte Hubig demnach. Ziel sei es auch, den Kindern viel Präsenz in Kita und Schule zu ermöglichen „und Belastungen der Eltern durch Betreuung zu Hause abzumildern“.

Die neue Teststrategie sieht gemäß der Mitteilung der Ministerinnen folgendermaßen aus: Wenn in einer Grundschule, Kindertageseinrichtung oder Einrichtung der Kindertagespflege jemand positiv getestet wird, werden enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt und gegebenenfalls getestet. Als „eng“ gilt in diesem Zusammenhang, wer über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten mit weniger als 1,5 Metern Abstand Kontakt zur infizierten Person hatte.

Kinder, Erzieherinnen, anderes Personal und Lehrkräfte, die Abstand gehalten haben oder nur kurz Kontakt zu einem Infizierten hatten, könnten mit einem Antigen-Test freiwillig auf Sars-CoV-2 getestet werden. Wer dafür in Frage kommt, lege das zuständige Gesundheitsamt fest. Das Angebot sei auf Kitas, Kindertagespflege und Grundschulen beschränkt, weil die Kinder aufgrund ihres Alters nicht durchgehend Masken tragen müssen. Die Kosten für die Tests trägt der Bund.

„Diese Testmöglichkeit bringt auch den Kindern und Beschäftigten, die nicht direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten, aber eben auch deren Umfeld, zusätzliche Sicherheit“, sagte Ministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Anke Beilstein hatte der Landesregierung zuvor in einer aktuellen Debatte im Landtag vorgeworfen, die Kitas in der Corona-Pandemie zu überfordern, allein zu lassen und einen Keil zwischen Eltern und Erzieher zu treiben. Die Kitas sollten einerseits feste Gruppen bilden und andererseits die Kinder wie gewohnt betreuen, sagte Beilstein. „Es werden Erwartungen geweckt, ohne zu erklären, wie es gehen soll.“ Und es fehlten Gruppenräume und Personal.

Bildungsministerin Hubig und Abgeordnete der drei Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück – und hielten Beilstein Skandalisierung vor. Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer rief: „Schüren Sie keine Ängste!“ Von 165 000 Kita-Kindern seien 40 mit dem Coronavirus infiziert. Von den 2600 Kitas seien 53 ganz und 35 zum Teil geschlossen. Unter den 33 000 Erzieherinnen seien 60 Infektionen bekannt, sagte Willius-Senzer.

Hubig betonte: „Kitas sind nicht die Treiber der Pandemie.“ Jugendliche und Erwachsene in den Einrichtungen müssten Masken tragen, und es sollten – soweit möglich – feste Gruppen gebildet werden. Das zusätzlich benötigte Personal bezahle die Landesregierung mit. „Alleingelassen wurde hier niemand“, betonte Hubig und lobte das Verantwortungsbewusstsein der Erzieherinnen und Erzieher.