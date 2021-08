Bad Ems

Mehr Freilandhaltung bei Hühnern in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es mehr Freilandhaltung für Legehennen. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit, das am Donnerstag die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung für das Jahr 2020 vorstellte. Zum Erhebungsstichtag am 1. März 2020 verfügten landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz demnach über knapp 1,3 Millionen Haltungsplätze für Legehennen. Die Haltungsplätze im Freiland haben sich seit 2010 auf einen Anteil von 25 Prozent verfünffacht. Die Zahl der Legehennen insgesamt hat seit 2010 um 55 Prozent zugenommen.