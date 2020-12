Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 12:30 Uhr

2018 hatten mehr Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Ihre Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 0,9 Prozent auf gut 2,03 Millionen gestiegen, teilten die Statistiker in Bad Ems am Donnerstag mit. Knapp ein Fünftel der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz arbeitete in den drei größten Städten Mainz, Ludwigshafen und Koblenz.

Von den 2,03 Millionen arbeiteten 1,27 Millionen beziehungsweise 62 Prozent in den 24 Landkreisen und 0,77 Millionen oder 38 Prozent in den zwölf kreisfreien Städten. Im Vergleich der Landkreise gab es die meisten Arbeitsplätze im Westerwaldkreis sowie in Mayen-Koblenz.

Die Zahl der Erwerbstätigen ist 2018 den Statistikern zufolge in den Landkreisen mit einem Prozent im Vergleich zu 2017 etwas stärker gestiegen als in den kreisfreien Städten. Hier lag der Zuwachs bei 0,8 Prozent. In den meisten kreisfreien Städten und Landkreisen habe die Erwerbstätigkeit zugenommen, lediglich in zwei kreisfreien Städten sowie sechs Landkreisen nahm sie ab.