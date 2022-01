Mainz

Mehr E-Autos: Herausforderung für Feuerwehren

Die steigende Zahl von Elektroautos stellt die rheinland-pfälzischen Feuerwehren vor besondere Herausforderungen. Bei E-Autos bestehe das Risiko, dass bereits gelöschte Brände sich erneut entzünden könnten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei in der Konstruktion von Lithium-Ionen-Batterien begründet. Um sogenannte Rückzündungen zu vermeiden, würden die Batterien bei E-Auto-Bränden daher länger mit Wasser gekühlt. Nach Daten des Kraftfahrtbundesamts gab es Anfang 2020 in Rheinland-Pfalz 5683 Autos mit Elektro-Antrieb. Im Oktober 2021 waren es über 24 000.