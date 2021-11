Saarbrücken

Mehr Corona-Kontrollen im Saarland: Hans mit Impf-Appell

Im Saarland wird es in der Gastronomie verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regelungen für geimpfte, genesene und getestete Menschen geben. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung an. Wer gegen die Regeln verstoße, müsse mit einer Verwarnung rechnen. Ihn mache es „echt wütend“, wenn er auf Instagram Zuschriften erhalte, dass jemand in einem Restaurant nicht nach einem 3G-Nachweis gefragt worden sei. „Das ist die beste Chance, dass das alles nochmal kippt und wir am Schluss 2G haben“, sagte Hans. Bislang ist im Saarland auch Ungeimpften erlaubt, mit einem negativen Test ohne Maske und Abstand Gastronomie, Kultur- und Sportstätten zu besuchen.