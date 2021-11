Mainz

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten für CDU-Mitglieder im Land

Die CDU-Mitglieder in Rheinland-Pfalz sollen eine stärkere Stimme und breite Beteiligungsmöglichkeiten in der Partei erhalten. Darauf hätten sich am Samstag die Teilnehmer des Landesparteiausschusses unter Leitung der Landesvorsitzenden Julia Klöckner verständigt, teilte die Partei mit. Der Schritt sei Ergebnis eines vor der Sommerpause mit dem Vorstand und externer Beratung auf den Weg gebrachten Struktur- und Analyseprozesses.